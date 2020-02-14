Завтра ЦИК рассмотрит еще несколько жалоб относительно выборов

© Report/ Elchin Murad https://report.az/storage/news/d45952269cbe8f45bc7b2a59877e80f5/4cbde7e5-9904-4fe2-bc2d-03c9639fd9c9_292.jpg

15 февраля Центризбирком (ЦИК) рассмотрит еще несколько обращений, поступивших в связи с прошедшими внеочередными парламентскими выборами.

Как сообщает Report, на заседании ЦИК примут соответствующие решения.

Отметим, что на проведенном 13 февраля заседании Центризбиркома приняли решение об аннулировании результатов выборов в 4 округах.

Список округов, результаты которых аннулированы:

Имишли-Бейлаганский избирательный округ №80 - лидирующий кандидат Чингиз Ганизаде

Лянкяранский сельский избирательный округ №74 - лидирующий кандидат Хады Раджабли

Третий Хатаинский избирательный округ №35 - лидирующий кандидат Рауф Арифоглу

Первый Хатаинский избирательный округ №33 - лидирующий кандидат Гусейнбала Мираламов