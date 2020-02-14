Завтра ЦИК рассмотрит еще несколько жалоб относительно выборов

15 февраля Центризбирком (ЦИК) рассмотрит еще несколько обращений, поступивших в связи с прошедшими внеочередными парламентскими выборами.
Как сообщает Report, на заседании ЦИК примут соответствующие решения.
Отметим, что на проведенном 13 февраля заседании Центризбиркома приняли решение об аннулировании результатов выборов в 4 округах.
Список округов, результаты которых аннулированы:
Имишли-Бейлаганский избирательный округ №80 - лидирующий кандидат Чингиз Ганизаде
Лянкяранский сельский избирательный округ №74 - лидирующий кандидат Хады Раджабли
Третий Хатаинский избирательный округ №35 - лидирующий кандидат Рауф Арифоглу
Первый Хатаинский избирательный округ №33 - лидирующий кандидат Гусейнбала Мираламов