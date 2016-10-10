Завтра ЦИК обнародует итоговые результаты референдума

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Завтра, 11 октября, будут обнародованы итоговые результаты референдума, проведенного 26 сентября в целях внесения изменений в Конституцию Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, завтра Центральная избирательная комиссия (ЦИК) подытожит референдум и объявит результаты в форме официального извещения.

Согласно Календарному плану основных действий и мероприятий по подготовке и проведению всенародного голосования (референдума) в целях внесения изменений в Конституцию Азербайджанской Республики, назначенного на 26 сентября 2016 года, эта процедура должна завершиться не позднее 25 дней со дня голосования.

Отметим, что Акт референдума, вынесенный на всенародное голосование, состоит из 29 пунктов.

В референдуме приняли участие 3 671 797 из 5 267 111 человек, что составляет 69,7% избирателей.