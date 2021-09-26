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Завтра будет ограничено движение на ряде улиц и проспектов Баку

Завтра будет ограничено движение на ряде улиц и проспектов Баку В целях обеспечения безопасности в связи с мероприятиями, которые пройдут в связи Днем памяти, 27 сентября на некоторых улицах и проспектах Баку будет ограничено движение всех видов транспорта.
Внутренняя политика
26 сентября 2021 г. 14:34
Завтра будет ограничено движение на ряде улиц и проспектов Баку

В целях обеспечения безопасности в связи с мероприятиями, посвященными Дню памяти, 27 сентября на некоторых улицах и проспектах Баку будет ограничено движение всех видов транспорта.

Как передает Report, об этом сказал начальник Управления по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции города Баку Вагиф Асадов.

Так, будет изменено движение транспорта на улицах и проспектах, ведущих, смежных и параллельных дороге от проспекта Нефтяников и площади Азадлыг до бульвара "Аг Шехер".

С 06:30 до 14:00 будет полностью ограничено движение на улицах А. Джалилова, Ю. Сафарова, У. Гаджибейли, З. Алиевой, Пушкина, Р. Зорге, К. Сафаралиевой, Ниязи и М. Гусейна, а также в направлении круга "Азнефть" и на проспекта Нефтяников.

Кроме того, движение будет изменено движение транспорта на 14-ом километре дороги Баку-Сальян и близ поселков Баилово и 20-го участка.

Завтра в 12:00 по всей стране будет объявлена минута молчания.

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Версия на азербайджанском языке Sabah bəzi küçə və prospektlərdə avtomobillərin hərəkətinə tam məhdudiyyət qoyulacaq

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