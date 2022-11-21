Завсектором Администрации президента обратился к молодежным организациям Азербайджана

Молодежные организации должны играть активную роль в донесении азербайджанских реалий до мирового сообщества.

Молодежные организации должны играть активную роль в донесении азербайджанских реалий до мирового сообщества.

Как сообщает Report, об этом сказал заведующий сектором отдела по вопросам молодежной политики и спорта Администрации президента Гамид Насибов на XIX отчетно-выборном съезде Национального совета молодежных организаций Азербайджана.



Он отметил, что освобождение азербайджанских земель от оккупации является нашей общей победой: "Считаю, что молодежные организации должны продолжать работу по доведению азербайджанских реалий до мировой общественности. Молодежным организациям необходимо уделять этому вопросу особое внимание в своей деятельности".