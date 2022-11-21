О нас

Завсектором Администрации президента обратился к молодежным организациям Азербайджана

Завсектором Администрации президента обратился к молодежным организациям Азербайджана Молодежные организации должны играть активную роль в донесении азербайджанских реалий до мирового сообщества.
Внутренняя политика
21 ноября 2022 г. 17:11
Завсектором Администрации президента обратился к молодежным организациям Азербайджана

Молодежные организации должны играть активную роль в донесении азербайджанских реалий до мирового сообщества.

Как сообщает Report, об этом сказал заведующий сектором отдела по вопросам молодежной политики и спорта Администрации президента Гамид Насибов на XIX отчетно-выборном съезде Национального совета молодежных организаций Азербайджана.

Он отметил, что освобождение азербайджанских земель от оккупации является нашей общей победой: "Считаю, что молодежные организации должны продолжать работу по доведению азербайджанских реалий до мировой общественности. Молодежным организациям необходимо уделять этому вопросу особое внимание в своей деятельности".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Presidential administration official addresses Azerbaijan's youth organizations
Версия на азербайджанском языке PA rəsmisi Azərbaycanda fəaliyyət göstərən gənclər təşkilatlarına çağırış edib

Самое важное

Эксперт: Иран атакует своих соседей из-за ослабления режима внутри страны
Эксперт: Иран атакует своих соседей из-за ослабления режима внутри страны
21 ноября 2022 г. 17:19
Ильхам Алиев: Граждане Азербайджана и азербайджанцы всего мира испытывают чувство гордости
Ильхам Алиев: Граждане Азербайджана и азербайджанцы всего мира испытывают чувство гордости
21 ноября 2022 г. 16:25
Президент Азербайджана: Наших друзей в ОДКБ больше, чем у Армении
Президент Азербайджана: Наших друзей в ОДКБ больше, чем у Армении
21 ноября 2022 г. 16:22
Президент: Азербайджан стал незаменимым партнером для многих стран
Президент: Азербайджан стал незаменимым партнером для многих стран
21 ноября 2022 г. 16:14
Азербайджанский лидер: Франция покровительствует Армении, они называют друг друга сестрами
Азербайджанский лидер: Франция покровительствует Армении, они называют друг друга сестрами
21 ноября 2022 г. 16:09
Президент выступил на мероприятии по случаю 30-летия создания партии Ени Азербайджан
ФотоПрезидент выступил на мероприятии по случаю 30-летия создания партии "Ени Азербайджан"
21 ноября 2022 г. 14:10
Минуло два года со дня освобождения Агдама
Минуло два года со дня освобождения Агдама
20 ноября 2022 г. 00:00
Состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с главой правительства РФ в расширенном составе
ФотоСостоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с главой правительства РФ в расширенном составе
18 ноября 2022 г. 13:21
Азербайджан открывает посольство в Израиле
Азербайджан открывает посольство в Израиле
18 ноября 2022 г. 12:19
Азербайджан откроет диппредставительство в Палестине
Азербайджан откроет диппредставительство в Палестине
18 ноября 2022 г. 12:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi