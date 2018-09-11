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    Завотделом ИВ Бинагадинского района освобожден от занимаемой должности

    Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Заведующий отделом по работе с документами и обращениями граждан Исполнительной власти Бинагадинского района Эльнур Иманов освобожден от занимаемой должности. 

    Как сообщает Report, в связи с этим глава районной ИВ Эльхан Аллахвердиев подписал соответствующий приказ. 

    Указанная должность пока остается вакантной. 

    Напомним, что 6 июня распоряжением президента Ильхама Алиева Эльхан Аллахвердиев назначен главой ИВ Бинагадинского района. До Э.Аллахвердиева должность главы районной ИВ занимал Халеддин Искендеров. 

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