​Завотделом АП: Верим, что новые депутаты полностью оправдают ожидания

"Достижения Азербайджана за годы независимости во всех сферах являются успешными страницами недавнего прошлого, и мы можем быть полностью уверенными, что 2020 год станет еще более успешным".

Как сообщает Report, об этом говорится в статье заведующего отделом по работе с обращениями граждан Администрации президента Азербайджанской Республики Сулеймана Исмайлова.

В статье отмечается, что 9 февраля этого года была вписана новая страница в историю демократического развития нашей страны:

"Парламентские выборы прошли в прозрачной и демократической обстановке с участием порядка 900 международных наблюдателей из 59 международных организаций и 58 стран. Эти выборы еще раз продемонстрировали приверженность Азербайджана демократическим ценностям. Наш народ проявил высокую активность и сделал свой выбор. Мы верим, что депутаты Милли Меджлиса VI созыва полностью оправдают ожидания и будут способствовать успешному продолжению реформ в Азербайджане, гармонизации законодательства с быстрым развитием страны и еще большему укреплению правового государства".