Завотделом АП обратилась с призывом к молодежи

Будущее Азербайджана зависит от азербайджанской молодежи и в этом плане важно, чтобы молодые люди говорили между собой на родном языке.

Будущее Азербайджана зависит от азербайджанской молодежи и в этом плане важно, чтобы молодые люди говорили между собой на родном языке.

Как сообщает корреспондент Report из Лачына, об этом заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации президента Фарах Алиева заявила на открытии V Летнего лагеря диаспорской молодежи "Молодежь во имя зеленого мира".

Она отметила, что быть гражданином страны-победителя - это гордость.

"Я бы хотела, чтобы азербайджанская молодежь общалась между собой не на английском, а на своем родном языке. Вчера был День азербайджанского алфавита и языка. Азербайджанский язык - это наше богатство. Зная это, вы, молодежь, становитесь еще более тесно связанными друг с другом", - сказала Ф.Алиева.