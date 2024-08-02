О нас

Завотделом АП обратилась с призывом к молодежи

Завотделом АП обратилась с призывом к молодежи Будущее Азербайджана зависит от азербайджанской молодежи и в этом плане важно, чтобы молодые люди говорили между собой на родном языке.
Внутренняя политика
2 августа 2024 г. 12:36
Завотделом АП обратилась с призывом к молодежи

Будущее Азербайджана зависит от азербайджанской молодежи и в этом плане важно, чтобы молодые люди говорили между собой на родном языке.

Как сообщает корреспондент Report из Лачына, об этом заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации президента Фарах Алиева заявила на открытии V Летнего лагеря диаспорской молодежи "Молодежь во имя зеленого мира".

Она отметила, что быть гражданином страны-победителя - это гордость.

"Я бы хотела, чтобы азербайджанская молодежь общалась между собой не на английском, а на своем родном языке. Вчера был День азербайджанского алфавита и языка. Азербайджанский язык - это наше богатство. Зная это, вы, молодежь, становитесь еще более тесно связанными друг с другом", - сказала Ф.Алиева.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке PA-nın şöbə müdiri gənclərə çağırış edib

Самое читаемое

NYT: Хаменеи отдал приказ о прямом ударе по Израилю
NYT: Хаменеи отдал приказ о прямом ударе по Израилю
31 июля 2024 г. 23:41
Вилаят Велиев вновь назначен ректором Азербайджанского технического университета
Вилаят Велиев вновь назначен ректором Азербайджанского технического университета
29 июля 2024 г. 13:59
В Армении произошло серьезное ДТП, есть погибший и пострадавшие
В Армении произошло серьезное ДТП, есть погибший и пострадавшие
27 июля 2024 г. 18:57
В Баку в некоторых дворцах торжеств перенесены свадьбы на время COP29
В Баку в некоторых дворцах торжеств перенесены свадьбы на время COP29
30 июля 2024 г. 15:06
Зеленский: Большая часть мира хочет видеть Россию на втором саммите по Украине
Зеленский: Большая часть мира хочет видеть Россию на втором саммите по Украине
31 июля 2024 г. 23:23
Бомбардировщик Су-34 упал в Волгоградской области
Бомбардировщик Су-34 упал в Волгоградской области
27 июля 2024 г. 16:36
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
27 июля 2024 г. 12:46
На прошлой неделе на освобожденных территориях обезврежено 97 мин
На прошлой неделе на освобожденных территориях обезврежено 97 мин
29 июля 2024 г. 13:13
Президент Ильхам Алиев ознакомился с ходом работ в новом парке около станции метро Гянджлик в Баку
ФотоПрезидент Ильхам Алиев ознакомился с ходом работ в новом парке около станции метро "Гянджлик" в Баку
30 июля 2024 г. 14:04
Министр обороны Израиля заявил, что Хезболлах перешло красную линию
Министр обороны Израиля заявил, что "Хезболлах" "перешло красную линию"
30 июля 2024 г. 21:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi