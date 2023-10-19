Завотделом АП: Обращения граждан оперативно рассматриваются

Обращения граждан, поступающие в Администрацию президента, тщательно изучаются, и каждое из них оперативно рассматривается.

Обращения граждан, поступающие в Администрацию президента, тщательно изучаются, и каждое из них оперативно рассматривается.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье заведующего отделом по работе с обращениями граждан Администрации президента Сулеймана Исмаилова, опубликованной в официальной прессе.

По его словам, в Центре приема граждан Администрации президента, созданном для обеспечения удовлетворенности граждан, повышения прозрачности в процессе приема граждан, более оперативного рассмотрения их обращений, есть все условия для организации этой работы.