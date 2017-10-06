Завотделом АП: Мы должны постараться, чтобы молодежь могла реализовать мечты в Азербайджане

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ "Мы должны постараться, чтобы молодежь могла реализовать мечты в Азербайджане".

Как сообщает Report, об этом на мероприятии, посвященном исполнению госпрограммы"Азербайджанская молодежь в 2017-2021 годах" заявил заведующий отделом молодежной политики и вопросов спорта Администрации президента Юсуф Мамедалиев.

Он отметил, что для этого следует создать все условия: "Современная молодежь непрерывно развивается, меняются их требования, желания. То есть госпрограмма поставила конкретные и ясные задачи".

Завотделом отметил, что в будущем стоят вопросы по использованию новых форм работы для предотвращения подпадания молодежи под опасное и вредное влияние, такое как религиозный экстремизм и сепаратизм: "В то же время актуальными становятся вопросы по поддержке участия молодого поколения во всех сферах для стимулирования их творчества, интеллектуального развития и пропаганды здорового образа жизни".