Завотделом АП: Муниципалитеты не всегда строят свою работу на должном уровне

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ По сравнению с 2016 годом, в 2017 году число обращений, связанных с деятельностью городских и районных ИВ и муниципалитетов в Азербайджане заметно сократилось.

Как сообщает Report, об этом заявил завотделом Администрации президента по работе с документами и обращениями граждан Сулейман Исмайлов.

По его словам, сокращение статистики в основном наблюдалось в Нахчыванской АР, Гяндже, Лянкяране, Мингячевире, Сумгайыте, Ширване, Евлахе, Агдаме, Агсу, Астаре, Джабраиле, Джалилабаде, Гедабеке, Геранбое, Хачмазе, Ходжалы, Гарадаге, Габале, Гусаре, Лерике, Масаллы, Насиминском районе, Саатлы, Самухе, Сабаильском, Сураханском районах, Шабрани и других городах и районах: "Несмотря на это, связанные с данным вопросом обращения возросли в Балакяне, Бейлагане, Бинагадинском районе, Гейчае, Хазарском районе, Имишли, Газахе, Лачыне, Сабунчинском районе, Шамахе, Тертере, Товузе, Уджаре, Ясамале, Загатале и других районах. Деятельность муниципалитетов играет важную роль в исполнении каждодневных требований граждан. Очень жаль, что муниципалитеты не всегда строят свою работу на должном уровне".

Завотдела АП напомнил, что осуществляющими административный контроль за деятельностью муниципалитетов органами юстиции проверено более 67 000 муниципальных актов, аннулированы незаконные постановления, в прокуратуру направлены материалы по 23 фактам, связанным с нарушениями преступного характера, возвращены тысячи гектаров незаконно выделенных земельных участков.