Завотделом АП: Для поддержания реформ нужны новые законопроекты

Новые законопроекты будут поддерживать дух реформ и развитие демократических ценностей

"Эффективность начатых в стране реформ обязательно должна поддерживаться соответствующей законодательной базой".

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий отделом по связям с политическими партиями и законодательной властью Администрации президента Азербайджана Адалят Велиев.

Он отметил большую потребность в новых законопроектах, которые будут поддерживать дух реформ и развитие демократических ценностей: "Поэтому ключевыми особенностями современного Милли Меджлиса должны стать такие качества как гибкость, современность и инновативность".