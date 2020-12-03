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Завотделом АП: Для поддержания реформ нужны новые законопроекты

Завотделом АП: Для поддержания реформ нужны новые законопроекты Новые законопроекты будут поддерживать дух реформ и развитие демократических ценностей
Внутренняя политика
3 декабря 2020 г. 14:15
Завотделом АП: Для поддержания реформ нужны новые законопроекты
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"Эффективность начатых в стране реформ обязательно должна поддерживаться соответствующей законодательной базой".

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий отделом по связям с политическими партиями и законодательной властью Администрации президента Азербайджана Адалят Велиев.

Он отметил большую потребность в новых законопроектах, которые будут поддерживать дух реформ и развитие демократических ценностей: "Поэтому ключевыми особенностями современного Милли Меджлиса должны стать такие качества как гибкость, современность и инновативность".

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Версия на азербайджанском языке PA-nın şöbə müdiri: "İslahatlara dəstək olacaq yeni qanun layihələrinə ehtiyac var"

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