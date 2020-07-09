Завотделом Администрации президента провел встречу с председателем партии

Завотделом Администрации президента провел встречу с председателем партии

Состоялась встреча заведующего отделом по связям с политическими партиями и законодательной властью Администрации президента Адалята Велиева и председателя партии "Великий Азербайджан" Эльшада Мусаева.

Как сообщили Report в пресс-службе партии, на встрече обсуждались общественно-политическая ситуация, отношения между властью и оппозицией, пандемия и проблемы с нехваткой воды в регионах, процессы вокруг Нагорного Карабаха, и была отмечена эффективность выступления власти и оппозиции с единой позиции в этом вопросе.

Состоялся обмен мнениями о состоянии политических организаций в стране, их проблемах с офисами и проведением съездов, состоянии медиа, НПО и путях развития.

Заведующий отделом ПА Адалят Велиев заявил, что они приступили ко второму этапу встреч с политическими партиями и будут продолжать это делать, готовы выслушать любое предложение от руководителей политических организаций, оказать помощь политическим партиям в проблемах, связанных с местом, съездом.

Стороны отметили, что встреча прошла в плодотворном ключе.