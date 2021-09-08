Завотделом Администрации президента о новом министре молодежи и спорта

"В Азербайджане под руководством президента Ильхама Алиева успешно продолжается молодежная и спортивная политика. Мы все являемся свидетелями этих успехов".

"В Азербайджане под руководством президента Ильхама Алиева успешно продолжается молодежная и спортивная политика. Мы все являемся свидетелями этих успехов".

Как передает Report, об этом сказал завотделом по вопросам молодежной политики и спорта Администрации президента Юсуф Мамедалиев.

"Фарид Гайыбов знаком спортивной общественности. Назначая его министром, президент определил будущие перспективы в сфере спорта и отдал поручения", - сказал завотделом, выступая на церемонии представления коллективу нового министра молодежи и спорта Фарида Гайыбова.