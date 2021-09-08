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Завотделом Администрации президента о новом министре молодежи и спорта

Завотделом Администрации президента о новом министре молодежи и спорта "В Азербайджане под руководством президента Ильхама Алиева успешно продолжается молодежная и спортивная политика. Мы все являемся свидетелями этих успехов".
Внутренняя политика
8 сентября 2021 г. 10:26
Завотделом Администрации президента о новом министре молодежи и спорта
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"В Азербайджане под руководством президента Ильхама Алиева успешно продолжается молодежная и спортивная политика. Мы все являемся свидетелями этих успехов".

Как передает Report, об этом сказал завотделом по вопросам молодежной политики и спорта Администрации президента Юсуф Мамедалиев.

"Фарид Гайыбов знаком спортивной общественности. Назначая его министром, президент определил будущие перспективы в сфере спорта и отдал поручения", - сказал завотделом, выступая на церемонии представления коллективу нового министра молодежи и спорта Фарида Гайыбова.

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Версия на азербайджанском языке Prezident Administrasiyasının şöbə müdiri yeni gənclər və idman nazirindən danışıb

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