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Завотделом ЦАМО: Армения должна создать условия для возвращения западных азербайджанцев на родину

Завотделом ЦАМО: Армения должна создать условия для возвращения западных азербайджанцев на родину Армения должна создать условия для возвращения западных азербайджанцев на родину их предков.
Внутренняя политика
28 сентября 2023 г. 12:15
Завотделом ЦАМО: Армения должна создать условия для возвращения западных азербайджанцев на родину

Армения должна создать условия для возвращения западных азербайджанцев на родину их предков.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Васиф Гусейнов во время презентации доклада общественного объединения "Региональный центр по правам человека и медиа“ о резне в Башлыбеле.

Он напомнил, что Армения пыталась отобрать у Азербайджана Карабах и семь прилегающих районов: "В результате в 1989 году началась война. Был оккупирован Карабахский регион Азербайджана и прилегающие районы, а также проведена этническая чистка, в результате которой западные азербайджанцы были изгнаны со своих земель".

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Версия на английском языке Armenia should provide conditions for return of Western Azerbaijanis to their homeland - AIR Center official
Версия на азербайджанском языке BMTM-in şöbə müdiri: "Ermənistan qərbi azərbaycanlıların öz yurdlarına geri qayıtmasına şərait yaratmalıdır"

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