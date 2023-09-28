Завотделом ЦАМО: Армения должна создать условия для возвращения западных азербайджанцев на родину

Армения должна создать условия для возвращения западных азербайджанцев на родину их предков.

Армения должна создать условия для возвращения западных азербайджанцев на родину их предков.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Васиф Гусейнов во время презентации доклада общественного объединения "Региональный центр по правам человека и медиа“ о резне в Башлыбеле.

Он напомнил, что Армения пыталась отобрать у Азербайджана Карабах и семь прилегающих районов: "В результате в 1989 году началась война. Был оккупирован Карабахский регион Азербайджана и прилегающие районы, а также проведена этническая чистка, в результате которой западные азербайджанцы были изгнаны со своих земель".