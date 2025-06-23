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Завершился судебный процесс по уголовному делу в отношении Бахруза Самедова, обвиняемого в госизмене

Завершился судебный процесс по уголовному делу в отношении Бахруза Самедова, обвиняемого в госизмене Завершился судебный процесс по уголовному делу, возбужденному в Службе государственной безопасности (СГБ) в отношении Бахруза Самедова, обвиняемого в государственной измене.
Внутренняя политика
23 июня 2025 г. 16:43
Завершился судебный процесс по уголовному делу в отношении Бахруза Самедова, обвиняемого в госизмене

Завершился судебный процесс по уголовному делу, возбужденному в Службе государственной безопасности (СГБ) в отношении Бахруза Самедова, обвиняемого в государственной измене.

Как сообщает Report, на процессе, проходившем в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Эльнура Нуриева, был оглашен приговор обвиняемому.

Согласно приговору, он лишен свободы сроком на 15 лет.

Отметим, что Бахруз Самедов был задержан 21 августа прошлого года в ходе оперативно-следственных мероприятий, проведенных СГБ. Он обвиняется в сотрудничестве со спецслужбами Армении.

Ему предъявлено обвинение по статье 274 (государственная измена) УК АР.

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Версия на английском языке Treason trial ends with 15-year sentence for Bahruz Samadov in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Dövlətə xəyanətdə ittiham olunan Bəhruz Səmədova hökm oxunub

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