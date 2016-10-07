Завершился срок представления финансовых отчетов ОИК в ЦИК

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Завершился срок представления финансовых отчетов окружных избирательных комиссий относительно поступления выделенных из госбюджета средств и их израсходовании в Центральную избирательную комиссию (ЦИК).

Согласно Календарному плану основных действий и мероприятий по подготовке и проведению всенародного голосования (референдума) в целях внесения изменений в Конституцию Азербайджанской Республики, назначенного на 26 сентября 2016 года, окружные избирательные комиссии должны представить финансовые отчеты в ЦИК в течение 10 дней со дня голосования - 7 октября.

Отметим, что 26 сентября в Азербайджане состоялось всенародное голосование. Акт референдума, вынесенный на всенародное голосование, состоит из 29 пунктов. В референдуме приняли участие 3 671 797 из 5 267 111 человек, что составляет 69,7% избирателей.