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Завершился первый день международной программы "Шуша - молодежная столица ОИС 2024"

Завершился первый день международной программы "Шуша - молодежная столица ОИС 2024" Завершился первый день международной программы "Шуша - молодежная столица ОИС 2024", реализуемой при сотрудничестве Молодежного форума Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Министерства молодежи и спорта Азербайджана.
Внутренняя политика
4 июня 2024 г. 18:42
Завершился первый день международной программы Шуша - молодежная столица ОИС 2024

Завершился первый день международной программы "Шуша - молодежная столица ОИС 2024", реализуемой при сотрудничестве Молодежного форума Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Министерства молодежи и спорта Азербайджана.

Как передает сотрудник Report из города Шуша, Молодежный форум ОИС каждый год выбирает один из городов в странах-членах организации в качестве Молодежной столицы и организует в этом городе международные мероприятия в течение всего года с целью повышения квалификации молодых людей, играющих важную роль в развитии стран.

В мероприятии принимают участие официальные лица, делегации Молодежного форума ОИС, стран-членов Организации исламского сотрудничества, представители учреждений и организаций, более 150 молодых людей из 36 стран.

Мероприятия, связанные с международной программой "Шуша - молодежная столица ОИС 2024", продлятся до 6 июня.

Напомним, что на 11-м заседании Исполнительного совета Молодежного форума Организации исламского сотрудничества, состоявшемся осенью 2023 года в городе Стамбул Турецкой Республики, культурная столица Азербайджана - город Шуша была единогласно выбрана 10-й принимающей стороной Международной программы Организации исламского сотрудничества "Молодежная столица 2024".

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Версия на азербайджанском языке "Şuşa İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Gənclər Paytaxtı 2024" Beynəlxalq Proqramının ilk günü başa çatıb

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