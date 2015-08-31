Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Завершился отпуск депутатов Милли Меджлиса (ММ) Азербайджана. Как сообщает Report, согласно внутреннему уставу, отпуск, который начался 15 июля, завершился 31 августа.

Согласно закону "О статусе депутатов", для лечения и отдыха во время отпуска депутатам было выплачено пособие в размере двухмесячной служебной зарплаты. Председатель Милли Меджлиса получил пособие в размере 4500 манатов, председатели комитетов - 3 600 манатов, заместитель председателя ММ - 3825 манатов, первый заместитель председателя - 4050 манатов, рядовые депутаты - 3150 манатов.

Осенняя сессия Милли Меджлиса начнется 30 сентября.