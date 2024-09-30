Завершился отбор кандидатов на программу "Международный образовательный грант имени Гейдара Алиева"

Завершен отбор претендентов по программе "Международный образовательный грант имени Гейдара Алиева" на 2024-2025 учебный год, реализуемой Министерством иностранных дел и Министерством науки и образования в соответствии с распоряжением президента Азербайдж

Завершен отбор претендентов по программе "Международный образовательный грант имени Гейдара Алиева" на 2024-2025 учебный год, реализуемой Министерством иностранных дел и Министерством науки и образования в соответствии с распоряжением президента Азербайджана от 8 июля 2023 года.

Как сообщает Report со ссылкой на МИД, заявки на участие в программе подали сотни кандидатов из 47 стран. По итогам отбора грант выделен 100 человек из 35 стран.

Выбранные кандидаты будут обучаться в 10 вузах Азербайджана, в частности в Бакинском государственном университете, Азербайджанском медицинском университете, Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности, Бакинском инженерном университете.

Программа дает возможность обучения в течение 5 лет в вузах Азербайджана для граждан стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Движения неприсоединения, стран, входящих в группу малых островных развивающихся государств, а также для представителей национальных меньшинств и народов, имеющих этнические, исторические и культурные связи с азербайджанским народом.

Программа предусматривает выделение гранта на обучение 100 иностранных граждан на ежегодной основе и 500 - в общей сложности.