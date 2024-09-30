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Завершился отбор кандидатов на программу "Международный образовательный грант имени Гейдара Алиева"

Завершился отбор кандидатов на программу "Международный образовательный грант имени Гейдара Алиева" Завершен отбор претендентов по программе "Международный образовательный грант имени Гейдара Алиева" на 2024-2025 учебный год, реализуемой Министерством иностранных дел и Министерством науки и образования в соответствии с распоряжением президента Азербайдж
Внутренняя политика
30 сентября 2024 г. 14:45
Завершился отбор кандидатов на программу Международный образовательный грант имени Гейдара Алиева

Завершен отбор претендентов по программе "Международный образовательный грант имени Гейдара Алиева" на 2024-2025 учебный год, реализуемой Министерством иностранных дел и Министерством науки и образования в соответствии с распоряжением президента Азербайджана от 8 июля 2023 года.

Как сообщает Report со ссылкой на МИД, заявки на участие в программе подали сотни кандидатов из 47 стран. По итогам отбора грант выделен 100 человек из 35 стран.

Выбранные кандидаты будут обучаться в 10 вузах Азербайджана, в частности в Бакинском государственном университете, Азербайджанском медицинском университете, Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности, Бакинском инженерном университете.

Программа дает возможность обучения в течение 5 лет в вузах Азербайджана для граждан стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Движения неприсоединения, стран, входящих в группу малых островных развивающихся государств, а также для представителей национальных меньшинств и народов, имеющих этнические, исторические и культурные связи с азербайджанским народом.

Программа предусматривает выделение гранта на обучение 100 иностранных граждан на ежегодной основе и 500 - в общей сложности.

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