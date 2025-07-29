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Завершился фотоконкурс "5-й год Победы: шаги Великого возвращения"

Завершился фотоконкурс "5-й год Победы: шаги Великого возвращения" Подведены итоги международного фотоконкурса "5-й год Победы: шаги Великого возвращения", проведенного Государственным комитетом по делам беженцев и вынужденных переселенцев совместно с Союзом фотографов Азербайджана.
Внутренняя политика
29 июля 2025 г. 15:39
Завершился фотоконкурс 5-й год Победы: шаги Великого возвращения

Подведены итоги международного фотоконкурса "5-й год Победы: шаги Великого возвращения", проведенного Государственным комитетом по делам беженцев и вынужденных переселенцев совместно с Союзом фотографов Азербайджана.

Об этом Report сообщает со ссылкой на комитет.

Отмечается, что на объявленный в апреле этого года конкурс, посвященный победе армии Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, было представлено более 400 фотографий от любителей и профессиональных фотографов.

Основная цель конкурса - продемонстрировать процесс восстановления территорий, освобожденных от оккупации, а также показать социально-экономическое развитие, достижения на начальном этапе Великого возвращения и возрождение культурного, исторического и природного наследия региона.

Жюри отобрало 44 фотографии, которые соответствовали заявленным темам и техническим требованиям. Победителями стали три человека, которым вручили дипломы и денежное вознаграждение. Еще 20 участников получили поощрительные призы, а остальные - благодарность.

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Версия на азербайджанском языке Фото"Zəfərin 5-ci ili: Böyük Qayıdışın addımları" adlı fotomüsabiqə yekunlaşıb

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