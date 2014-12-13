Завершился диалог между правительством и оппозицией

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ В Бакинском международном пресс-центре (МПЦ) завершилась встреча между председателями ряда оппозиционных партий и заведующим отделом по общественно-политическим вопросам Администрации президента (АП) Али Гасановым. Как сообщает Report, во встрече приняли участие председатели Партии гражданской солидарности (ПГС), Партии единого народного фронта Азербайджана (ПЕНФА), Либерально-демократической партии Азербайджана (ЛДПА), партии Классического народного фронта Азербайджана (КНФА), Партии "Великое возрождение" (ПВВ), Партии "Умид", Партии "Великий Азербайджан" (ПВА), Партии "Азадлыг", Азербайджанской демократической партии (АДП), Партии "Айдынлар", Партии единства и других партий.

В мероприятии также приняли участие заместитель заведующего отделом по общественно-политическим вопросам Администрации президента Таир Сулейманов и заведующий сектором данного отдела Эльман Пашаев.

Отметим, что в начале встречи присутствовали представители СМИ, позже она продолжилась в закрытом для прессы режиме.