Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Завершилось внеочередное заседание Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, заседание под председательством Огтая Асадова было объявлено закрытым после исполнения государственного гимна Азербайджана.

Напомним, что на заседании были внесены поправки к законам "О страховании вкладов", "О валютном регулировании", "О государственной закупке", О таможенном тарифе", к Налоговому кодексу, к Кодексу об административных правонарушениях. Также в первом чтении был принят законопроект "О полном страховании вкладов".