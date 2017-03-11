Завершились заседания Комиссии по помилованию

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Сегодня состоялось последнее заседание Комиссии по помилованию при президенте Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, на последнем заседании рассмотрено 120 обращений.

Тем самым количество рассмотренных обращений превысило 950. Положительное заключение вынесено по 450 обращениям.

Проект решения по итогам заседания будет подготовлен и представлен главе государства.

Отметим, что в канун Новруз байрамы ожидается подписание президентом Ильхамом Алиевым распоряжения о помиловании.