Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Сегодня завершились каникулы депутатов Милли Меджлиса Азербайджана.

Как сообщает Report, согласно закону "О статусе депутата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики", за время отпуска депутатам выдается пособие в размере двухмесячной зарплаты на отдых и лечение.

Председателю Милли Меджлиса выдается 4 500 манатов, председателям комитетов - 3 600 манатов, заместителю председателя - 3 825 манатов, первому заместителю председателя - 4 050 манатов, рядовому депутату - 3 150 манатов.

Напомним, что члены законодательного органа вышли на каникулы 15 июля.

Отметим, что начало осенней сессии Милли Меджлиса запланировано на 30 сентября.