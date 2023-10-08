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Завершились азербайджано-казахстанские тактические учения "Хазри-2023"

Завершились азербайджано-казахстанские тактические учения "Хазри-2023" Завершились совместные тактические учения "Хазри-2023", проведенные с участием кораблей и военнослужащих Военно-морских сил (ВМС) Азербайджана и Казахстана согласно плану совместных действий, подписанному между оборонными ведомствами двух стран.
Внутренняя политика
8 октября 2023 г. 11:57
Завершились азербайджано-казахстанские тактические учения Хазри-2023

Завершились совместные тактические учения "Хазри-2023", проходившие в соответствии с Планом совместных действий, заключенным между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Министерством обороны Республики Казахстан, с участием кораблей и военнослужащих ВМС обеих стран.

Об этом Report сообщили в Минобороны Азербайджана.

Согласно информации, 8 октября состоялась торжественная церемония закрытия, в которой приняли участие командующий ВМС Азербайджана вице-адмирал Субхан Бекиров, командующий ВМС Вооруженных Сил Республики Казахстан контр-адмирал Сакен Бекжанов, военнослужащие обеих стран, участвовавшие в учениях, и представители СМИ.

Выступившие на мероприятии отметили успешное выполнение всех поставленных в ходе учений задач и пожелали участникам успехов в дальнейшей службе. Была подчеркнута особая значимость проведенных совместных тактических учений с точки зрения обмена опытом и повышения профессионализма военнослужащих обеих стран.

Отметим, что в совместных тактических учениях "Хазри-2023", проходивших со 2 октября в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море, в качестве наблюдателя принимала участие делегация ВМС Исламской Республики Иран.

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Версия на азербайджанском языке Фото"Xəzri-2023" birgə taktiki təlimi başa çatıb

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