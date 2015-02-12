Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Завершилась встреча между правительством и оппозицией, которая проходила по инициативе Администрации Президента. Как сообщает Report, правительство на встрече представили заведующий отделом по общественно-политическим вопросам Администрации президента Али Гасанов, заместитель начальника отдела Таир Сулейманов и заведующий сектором отдела Эльман Пашаев.

Со стороны оппозиции во встрече принимают участие председатель Народной партии Азербайджана Панах Гусейн, председатель Социал-демократической партии Азербайджана Араз Ализаде, председатель Азербайджанской демократической партии (АДП) Сардар Джалалоглы, председатель партии Классического народного фронта Азербайджана (КНФА) Мирмахмуд Миралиоглы, председатель Партии "Великое возрождение" (ПВВ), депутат Фазиль Мустафа, председатель Партии единого народного фронта Азербайджана (ПЕНФА), депутат Гудрат Гасангулиев, председатель Партии демократических реформ (ПДР), депутат Асим Моллазаде, председатель Партии граждан и развития (ПГР) Али Алиев, председатель партии "Великий Азербайджан" Эльшад Мусаев, председатель Партии "Умид", депутат Игбал Агазаде, председатель Партии "Азадлыг" Ахмед Орудж, председатель Партии национальной независимости Азербайджана (ПННА) Юсиф Багирзаде, председатель партии Движения национального возрождения (ПДНВ), депутат Фарадж Гулиев, первый заместитель председателя Единой коммунистической партии Азербайджана Муса Туканов и председатель Коммунистической партии Азербайджана Рауф Гурбанов.

На встрече, прошедшей без участия представителей прессы, обсуждалось сотрудничество с оппозиционными партиями и другие вопросы.