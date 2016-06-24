Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Завершилась внеочередная сессия Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, 24 июня состоялось последнее пленарное заседание внеочередной сессии парламента.

Сессия завершилась после исполнения государственного гимна Азербайджана.

Напомним, что на пленарном заседании были внесены поправки и дополнения в Налоговый кодекс, Миграционный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях, Гражданский кодекс, закон "О гражданстве Азербайджанской Республики".