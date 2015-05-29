Весенняя сессия Милли Меджлиса завершилась

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ Завершилось последнее пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса. Как сообщает Report, депутаты вышли на каникулы.

Спикер парламента Октай Асадов отметил, что во время весенней сессии проведено 10 пленарных заседаний, принято 134 закона: "За этот период около 70 делегаций посетили приблизительно 30 стран. Считаю, что весенняя сессия прошла успешно".

Прозвучал гимн Азербайджанской Республики, после чего заседание было объявлено закрытым.

Отметим, что в этом году внеочередная сессия созываться не будет.