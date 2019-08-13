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Завершилась раздача Фондом Гейдара Алиева малоимущим семьям праздничных паев по случаю Гурбан байрамы

Завершилась раздача Фондом Гейдара Алиева малоимущим семьям праздничны

Раздача малоимущим семьям по инициативе Первого вице-президента Азербайджанской Республики, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой праздничных паев по случаю Гурбан байрамы продолжалась и сегодня.

Отметим, что в ходе реализации проекта, стартовавшего 11 августа и охватившего районы Баку, а также все регионы республики, праздничные паи были переданы около 70 тысячам малоимущих семей.

Как сообщили Report в Фонде, сегодня сотрудники Фонда Гейдара Алиева и волонтеры Общественного объединения "Региональное развитие" посетили получающие адресную социальную помощь семьи в Баку, а также Физулинском, Бейляганском, Геранбойском и других районах, передали им от имени Фонда праздничные паи.

Отметим, что накануне праздника мясо было нарезано в специальных местах для разделки, отдельно упаковано для каждой малоимущей семьи и роздано в течение 3 дней.

Цель этого проекта, реализуемого по инициативе президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, - внести вклад в государственную политику, касающуюся малоимущих семей.

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