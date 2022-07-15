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Завершилась дипломатическая миссия посла Туркменистана в Азербайджане

Завершилась дипломатическая миссия посла Туркменистана в Азербайджане Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял посла Туркменистана в Азербайджане Мекана Ишангулиева в связи с завершением его дипломатической деятельности в нашей стране.
Внутренняя политика
15 июля 2022 г. 10:35
Завершилась дипломатическая миссия посла Туркменистана в Азербайджане

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял посла Туркменистана в Азербайджане Мекана Ишангулиева в связи с завершением его дипломатической деятельности в нашей стране.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел.

Министр Джейхун Байрамов поблагодарил посла Туркменистана за успешную деятельность во имя развития дружественных и братских отношений между странами и пожелал дипломату успехов в дальнейшей деятельности.

Посол выразил удовлетворение связями между двумя странами, основанными на историческом, культурном и этническом единстве. Он подчеркнул наличие потенциала для дальнейшего развития сотрудничества в различных направлениях.

Ранее сообщалось, что Сердар Бердымухамедов назначил Мекана Ишангулиева послом Туркменистана в Турции.

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Версия на английском языке ФотоTerm of diplomatic activity of Ambassador of Turkmenistan to Azerbaijan ends
Версия на азербайджанском языке ФотоTürkmənistanın Azərbaycandakı səfirinin diplomatik fəaliyyət müddəti başa çatıb

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