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Завершилась 14-я пленарная сессия Азиатской парламентской ассамблеи

Завершилась 14-я пленарная сессия Азиатской парламентской ассамблеи В Баку завершилась 14-я пленарная сессия Азиатской парламентской ассамблеи (АПА).
Внутренняя политика
23 февраля 2024 г. 16:20
Завершилась 14-я пленарная сессия Азиатской парламентской ассамблеи

В Баку завершилась 14-я пленарная сессия Азиатской парламентской ассамблеи (АПА).

Как сообщает Report, в сессии на тему "Укрепление регионального сотрудничества во имя устойчивого развития в Азии" приняли участие парламентские делегации из 40 стран, в том числе спикеры парламентов 10 стран, а также руководители и представители ряда международных парламентских организаций.

Во второй день пленарной сессии заслушаны отчеты постоянных комитетов АПА. Затем Бахрейн, Ирак, Катар и Россия были избраны вице-председателями АПА на 2024 год.

Был также обсужден вопрос о присвоении статуса наблюдателя Ассоциации генеральных секретарей Арабских парламентов.

По итогам сессии были приняты Бакинская декларация и итоговый отчет АПА.

Отметим, накануне председательство в АПА перешло от Турции Азербайджану.

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Версия на азербайджанском языке Asiya Parlament Assambleyasının 14-cü plenar sessiyası başa çatıb, Bakı Bəyannaməsi qəbul edilib

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