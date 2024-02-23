Завершилась 14-я пленарная сессия Азиатской парламентской ассамблеи

В Баку завершилась 14-я пленарная сессия Азиатской парламентской ассамблеи (АПА).

В Баку завершилась 14-я пленарная сессия Азиатской парламентской ассамблеи (АПА).

Как сообщает Report, в сессии на тему "Укрепление регионального сотрудничества во имя устойчивого развития в Азии" приняли участие парламентские делегации из 40 стран, в том числе спикеры парламентов 10 стран, а также руководители и представители ряда международных парламентских организаций.

Во второй день пленарной сессии заслушаны отчеты постоянных комитетов АПА. Затем Бахрейн, Ирак, Катар и Россия были избраны вице-председателями АПА на 2024 год.

Был также обсужден вопрос о присвоении статуса наблюдателя Ассоциации генеральных секретарей Арабских парламентов.

По итогам сессии были приняты Бакинская декларация и итоговый отчет АПА.

Отметим, накануне председательство в АПА перешло от Турции Азербайджану.