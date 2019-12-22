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В Азербайджане завершена агитационная кампания в рамках муниципальных выборов

​Завершена агитационная кампания в рамках муниципальных выборов

Сегодня завершилась предвыборная агитационная кампания кандидатов, политических партий, блоков и полномочных представителей, проводившаяся в рамках муниципальных выборов. 

Как сообщает Report, кампания завершилась 22 декабря в 08:00. 

Отметим, что согласно законодательству, предвыборная агитационная кампания стартует за 23 дня и завершается за 24 часа до начала голосования. 

Муниципальные выборы состоятся в Азербайджане 23 декабря. В 1606 муниципалитетов будут избраны 15 тысяч 156 членов. Напомним, что последние муниципальные выборы проводились в нашей стране 23 декабря 2014 года.

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