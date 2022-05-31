Завершен проект, направленный на решение проблем жертв мин

Состоялась пресс-конференция по итогам проекта Общественного Объединения ”Азербайджанская кампания против мин", направленного на решение проблем жертв мин.

Состоялась пресс-конференция по итогам проекта Общественного Объединения ”Азербайджанская кампания против мин", направленного на решение проблем жертв мин.

На мероприятии председатель Общественного объединения Хафиз Сафиханов рассказал, что основной целью проекта является улучшение социально-экономического положения жертв мин.

Х.Сафиханов отметил, что в рамках проекта были учтены вопросы здоровья и образования детей указанных лиц.

Он также отметил, что на освобожденных территориях успешно осуществляется процесс разминирования, и Азербайджан делает это за счет собственных средств.