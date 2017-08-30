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    Завершен отпуск депутатов парламента Азербайджана

    Члены законодательного органа были в отпуске 45 дней© Report

    Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Сегодня завершился отпуск депутатов парламента Азербайджана.

    Как сообщает Report, члены законодательного органа были в отпуске 45 дней.

    Согласно закону "О статусе депутатов Милли Меджлиса Азербайджанской Республики", депутатам было выплачено пособие в размере двухмесячной должностной заработной платы для прохождения лечения и отдыха во время отпуска.

    Председатель Милли Меджлиса получает пособие в размете 4500 манатов, председатели комитетов – 3600 манатов, заместитель председателя ММ – 3825 манатов, первый зампредседателя – 4050 манатов, рядовые депутаты – 3150 манатов.

    Согласно законодательству, заседания комитетов Милли Меджлиса начнутся 15 сентября.

    Отметим, что члены законодательного органа вышли в отпуск 15 июля.

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