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Завершается срок рассылки извещений избирателям в Азербайджане

Завершается срок рассылки извещений избирателям в Азербайджане
Парламентские выборы в Азербайджане пройдут 9 февраля

Завтра завершается срок распространения извещений избирателям с указанием даты, времени и места (адрес избирательного участка) проведения выборов в Милли Меджлис Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Календарном плане основных действий и мероприятий по подготовке и проведению внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики".

Согласно Плану мероприятий, до 2 февраля участковые избирательные комиссии должны прекратить рассылку избирателям извещений.

Парламентские выборы в Азербайджане пройдут 9 февраля.

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