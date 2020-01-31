Завершается срок рассылки извещений избирателям в Азербайджане

Завтра завершается срок распространения извещений избирателям с указанием даты, времени и места (адрес избирательного участка) проведения выборов в Милли Меджлис Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Календарном плане основных действий и мероприятий по подготовке и проведению внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики".

Согласно Плану мероприятий, до 2 февраля участковые избирательные комиссии должны прекратить рассылку избирателям извещений.

Парламентские выборы в Азербайджане пройдут 9 февраля.