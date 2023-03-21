Завершается срок представления в ЦИК годовых финотчетов политических партий

На следующей неделе завершается срок представления в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) годовых финансовых отчетов политических партий.

На следующей неделе завершается срок представления в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) годовых финансовых отчетов политических партий.

Как сообщает Report, согласно законодательству, политические партии ежегодно должны представлять в ЦИК годовую финансовую отчетность вместе с аудиторским заключением не позднее 1 апреля.

Поскольку в текущем году 1 апреля приходится на субботу, политические партии должны представить в ЦИК годовые финансовые отчеты до 31 марта.

Согласно официальному сайту ЦИК, еще ни одна политическая партия не представила годовую финансовую отчетность вместе с аудиторским заключением.