Завершается срок представления в ЦИК годовых финотчетов политических партий

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Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ В Азербайджане срок представления в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) финансовых отчетов политических партий за 2017 год завершается на этой неделе, 1 апреля.

Как сообщил Report заместитель председателя ЦИК Натиг Мамедов, до сих пор в Центральную избирательную комиссию годовой финансовый отчет представили 23 политические партии.

По его словам, определен срок представления финансового отчета политическими партиями, и в этот срок отчеты должны быть представлены:

"Порой наблюдается активность в начале предусмотренного срока, а иногда и в конце. Мы видим усовершенствование этого процесса. Центральная избирательная комиссия проводит просветительскую работу в этом направлении, и это дает результаты".

Отметим, что до 1-го апреля Центризбирком должен передать в Минюст сведения о политических партиях, которые не представят финансовые отчеты вместе с заключением аудитора. Министерством юстиции Азербайджана зарегистрированы 55 политических партий. Только 45 из них представили в Центризбирком годовые финансовые отчеты за 2016 год.

Оставшиеся 10 партий – Партия возрождения и прогресса, Партия национально-демократического сознания, Азербайджанская крестьянская партия, Партия независимого Азербайджана, Партия национального движения, Партия национальной государственности Азербайджана, Партия патриотов Азербайджана, Демократическая партия предпринимателей Азербайджана, Партия процветания, Партия национального спасения пока не представили свои отчеты.