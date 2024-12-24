Завершается срок подачи документов в ОИК кандидатами на муниципальные выборы

На следующей неделе завершается срок подачи кандидатами необходимых избирательных документов в окружные избирательные комиссии (ОИК).

На следующей неделе завершается срок подачи кандидатами необходимых избирательных документов в окружные избирательные комиссии (ОИК).

Как сообщает Report, это отражено в "Календарном плане основных действий и мероприятий по подготовке и проведению муниципальных выборов в Азербайджанской Республике".

Согласно Избирательному кодексу, документы должны быть представлены кандидатом или его уполномоченным представителем, уполномоченным представителем политической партии или блока политических партий.

Документы должны быть представлены не раньше, чем за 50 и не позднее, чем за 30 дней до дня голосования (до 18:00).

В "Календарном плане" срок подачи документов кандидатами установлен с 10 декабря до 18:00 30 декабря 2024 года.

Напомним, что муниципальные выборы в Азербайджане назначены на 29 января 2025 года.