Завершается процесс подачи в ОИК документов для регистрации кандидатов в депутаты

На этой неделе завершается процесс подачи в окружную избирательную комиссию (ОИК) избирательных документов для регистрации кандидатов в депутаты.

На этой неделе завершается процесс подачи в окружную избирательную комиссию (ОИК) избирательных документов для регистрации кандидатов в депутаты.

Как сообщает Report, это отражено в "Календарном плане основных действий и мероприятий Центральной избирательной комиссии по проведению внеочередных выборов в Милли Меджлис".

В документе отмечается, что этот процесс начался 13 июля и продлится до 18:00 2 августа.

Согласно ст. 58 Избирательного кодекса Азербайджанской Республики, кандидат или полномочный представитель политической партии, блока политических партий для регистрации кандидатуры должен представить в соответствующую избирательную комиссию не ранее, чем за 50 дней и не позднее, чем за 30 дней до дня голосования следующие документы:

1. Подписные листы с подписями избирателей, собранными в защиту выдвинутого кандидата;

2. Два экземпляра протокола об итоге сбора подписей избирателей, составленного в установленной Центральной избирательной комиссией форме;

3. Оповещение об изменениях в представленных в соответствии со статьями 53.3 и 54.8 настоящего Кодекса сведениях о кандидате;

4. Сведения о размере и источниках доходов кандидата;

5. Сведения об имуществе, принадлежащем кандидату на основе права собственности;

6. Предварительный финансовый отчет кандидата (с указанием сведений о средствах, затраченных на организацию сбора подписей избирателей).

Напомним, что 28 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса VI созыва и назначении внеочередных парламентских выборов. Согласно распоряжению главы государства, выборы пройдут 1 сентября 2024 года.