О нас

Завершается прием заявок на мобильные услуги НПО на освобожденных территориях

Завершается прием заявок на мобильные услуги НПО на освобожденных территориях Завтра завершится прием заявок на выездные услуги неправительственных организаций (НПО) на освобожденных от оккупации территориях.
Внутренняя политика
14 июня 2024 г. 09:47
Завершается прием заявок на мобильные услуги НПО на освобожденных территориях

Завтра завершится прием заявок на выездные услуги неправительственных организаций (НПО) на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает Report, Агентство государственной поддержки НПО Азербайджана с июля запускает проект мобильного обслуживания для проживающих на освобожденных территориях.

Проект предусматривает организацию бесплатных выездных услуг для целевых групп населения в соответствии с местными потребностями. Представителям НПО будут оплачены транспортные расходы, проживание и питание на период пока они будут оказывать услуги гражданам в соответствии с профилем своей деятельности.

В перечень этих услуг входят тренинги по защите от мин и неразорвавшихся боеприпасов, курсы профподготовки и др.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azad edilmiş ərazilərdə QHT-lərin səyyar xidmətləri üçün müraciətlərin qəbulu sabah başa çatır

Экслюзивные новости

Гендиректор АБР: На COP29 Азербайджан станет местом формирования глобального консенсуса
Гендиректор АБР: На COP29 Азербайджан станет местом формирования глобального консенсуса
12 июня 2024 г. 15:48
Гендиректор АБР: Прогресс Азербайджана в ВИЭ даст импульс региональной торговле
Гендиректор АБР: Прогресс Азербайджана в ВИЭ даст импульс региональной торговле
12 июня 2024 г. 10:00
Министр науки и образования рассказал о плане приема в бакалавриат
Министр науки и образования рассказал о плане приема в бакалавриат
10 июня 2024 г. 15:22
Джафар Гулузаде: Готовятся проекты по усовершенствованию таможенной инфраструктуры в Среднем коридоре
Джафар Гулузаде: Готовятся проекты по усовершенствованию таможенной инфраструктуры в Среднем коридоре
7 июня 2024 г. 16:13
Госдеп США: Загрязнение минами территорий Азербайджана мешает экономическому развитию
Госдеп США: Загрязнение минами территорий Азербайджана мешает экономическому развитию
7 июня 2024 г. 14:09
Госдепартамент США: Планируем сотрудничать с Азербайджаном по маршруту Восток-Запад
Госдепартамент США: Планируем сотрудничать с Азербайджаном по маршруту Восток-Запад
7 июня 2024 г. 11:55
Министр: Не прошедшие сертификацию учителя не лишаются права участия в конкурсе по приему на работу
Министр: Не прошедшие сертификацию учителя не лишаются права участия в конкурсе по приему на работу
7 июня 2024 г. 10:50
Гендиректор IRENA: Сотрудничество с Азербайджаном в сфере зеленой энергетики на хорошем уровне
ФотоГендиректор IRENA: Сотрудничество с Азербайджаном в сфере зеленой энергетики на хорошем уровне
7 июня 2024 г. 09:57
Ное Ван Хулст: Опасность климатических изменений гораздо значительней ранее предполагаемых
Ное Ван Хулст: Опасность климатических изменений гораздо значительней ранее предполагаемых
6 июня 2024 г. 13:40
Ацуко Хироше: Азербайджан обладает всеми ресурсами для обеспечения энергоперехода  
Ацуко Хироше: Азербайджан обладает всеми ресурсами для обеспечения энергоперехода  
6 июня 2024 г. 10:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi