Завершается прием заявок на мобильные услуги НПО на освобожденных территориях

Завтра завершится прием заявок на выездные услуги неправительственных организаций (НПО) на освобожденных от оккупации территориях.

Завтра завершится прием заявок на выездные услуги неправительственных организаций (НПО) на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает Report, Агентство государственной поддержки НПО Азербайджана с июля запускает проект мобильного обслуживания для проживающих на освобожденных территориях.

Проект предусматривает организацию бесплатных выездных услуг для целевых групп населения в соответствии с местными потребностями. Представителям НПО будут оплачены транспортные расходы, проживание и питание на период пока они будут оказывать услуги гражданам в соответствии с профилем своей деятельности.

В перечень этих услуг входят тренинги по защите от мин и неразорвавшихся боеприпасов, курсы профподготовки и др.