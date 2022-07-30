Заведующий сектором ПА раскритиковал ряд НПО

"Есть серьезная потребность в расширении знаний и навыков неправительственных организаций".

"Есть серьезная потребность в расширении знаний и навыков неправительственных организаций (НПО)".

Как сообщает Report , об этом сказал заведующий сектором отдела по работе с НПО и коммуникации Администрации президента Азербайджана Вюсал Гулиев на церемонии открытия "Первой программы развития и обмена НПО" в городе Мингячевир.

По его словам, для усиления деятельности неправительственных организаций, обеспечения их устойчивости, повышения инициативности, конкуренции с зарубежными партнерами необходима серьезная практическая работа в направлении повышения их знаний и навыков на постоянной основе.

"Хотя в предыдущие годы в данном направлении были проведены определенные мероприятия, они не обрели систематического характера и не были организованы в соответствии с потребностями. Только программа "Школа НПО" смогла обеспечить устойчивость. Наши наблюдения показывают, что ежегодно создается значительное количество НПО. Однако подавляющее большинство из них приступают к этой работе, не получив необходимой подготовки, и действуют вслепую", - сказал В.Гулиев.

Он добавил, что в этом контексте "Первая программа развития и обмена НПО" станет прекрасной возможностью для неправительственных организаций.