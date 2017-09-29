Заведующий сектором АП внес ясность в возникшие противоречия в связи с пожизненным лишением свободы

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Заведующий сектором вопросов оказания правовых услуг отдела работы с правоохранительными органами Администрации президента Азербайджана Вусал Исаев внес ясность в возникшие противоречия в связи с пожизненным лишением свободы.

Как сообщает Report, в ходе обсуждения в Милли Меджлисе законопроекта "Об изменениях в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики" В. Исаев отметил, что согласно статье 57.3 (пожизненное лишение свободы) Уголовного кодекса, суд, учитывая действительное отбытие осужденным не менее двадцатипятилетней части наказания в виде пожизненного лишения свободы, не совершение осужденным умышленного преступления в период отбывания наказания и придя к выводу об утрате необходимости дальнейшего отбывания наказания, может заменить пожизненное лишение свободы лишением свободы на определенный срок или условно-досрочно освободить его от этого наказания.

Он отметил, что согласно действующей в настоящее время статье 57.4 этого кодекса, суд, учитывая действительное отбытие осужденным не менее двадцатипятилетней части наказания в виде пожизненного лишения свободы, не совершение осужденным умышленного преступления в период отбывания наказания и придя к выводу об утрате необходимости дальнейшего отбывания наказания может заменить наказание в виде пожизненного лишения свободы лишением свободы сроком до пятнадцати лет: "Согласно изменениям 15 лет заменяются на 10 лет. Однако это не означает, что приговоренный к пожизненному заключению может быть выпущен на свободу через 10 лет. Здесь рассчитывается 25+10. То есть будет 35".