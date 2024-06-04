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Заведующий сектором АП: Молодежь должна стать силой, решающей проблемы

Заведующий сектором АП: Молодежь должна стать силой, решающей проблемы Молодежь должна быть той силой, которая решает проблемы, а не той, которая их создает.
Внутренняя политика
4 июня 2024 г. 17:21
Заведующий сектором АП: Молодежь должна стать силой, решающей проблемы

Молодежь должна быть той силой, которая решает проблемы, а не той, которая их создает.

Как передает сотрудник Report из города Шуша, об этом сказал заведующий сектором отдела по вопросам молодежной политики и спорта Администрации президента Гамид Насибов на открытии Международной программы "Шуша - молодежная столица Организации исламского сотрудничества 2024".

По его словам, проблемы изменения климата, неравенства и конфликтов в мире требуют коллективных усилий от людей.

"Молодежь является потенциальной силой для борьбы с этими вызовами в мире. Молодые люди - это наше будущее. Они должны стать той силой, которая принесет изменения. Молодежь - это человеческий капитал, а человеческий капитал укрепляет наше общество", - сказал Насибов.

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Версия на азербайджанском языке PA-nın sektor müdiri: Gənclər problemləri yaradan yox, onları həll edən qüvvə olmalıdırlar

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