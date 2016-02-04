Завотделом Администрации президента Азербайджана: Заводы и предприятия следует привести в рабочее состояние

“Кризис не сильно чувствуется в нашей стране”

Сумгайыт. 4 февраля. REPORT.AZ/ "В мире произошел экономический кризис. Он не мог не повлиять на Азербайджан. Экономический кризис подействовал на национальную валюту. Однако следует признать, что кризис не сильно чувствуется в нашей стране".

Как сообщает Report об этом на встрече с представителями общественности города Сумгайыт заявил заместитель руководителя Администрации президента, заведующий отделом по работе с региональными органами управления и местного самоуправления Администрации президента Азербайджанской Республики Зейнал Нагдалиев.

Он отметил, что ведутся работы по устранению экономического кризиса в Азербайджане: "Как вы знаете, работы по приватизации идут усиленным ходом. Заводы и предприятия следует привести в рабочее состояние. Для выхода из кризиса необходимо создать условия для предпринимателей”.

З.Нагдалиев подчеркнул, что несмотря на падение стоимости нефти на мировом рынке, Азербайджан продолжает динамично развиваться: "Несмотря на кризис во всем мире, были повышены зарплаты и пенсии, что является результатом политики президента Ильхама Алиева. Глава государства интересуется всеми проблемами, дает соответствующие поручения. За 12 лет мы достигли больших успехов”.