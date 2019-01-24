Заур Рамазанов освобожден от должности в ИВ Баку

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ В Аппарате главы ИВ Баку произведены структурные изменения и новое кадровое назначение.

Как сообщает Report, на основе отдела общественно-политических и гуманитарных вопросов Аппарата создан отдел общественно-политических, гуманитарных вопросов и работы с религиозными структурами.

По приказу главы ИВ Баку Эльдара Азизова Эльмин Иманов назначен на должность заведующего указанным отделом.

Что касается заведующего отделом общественно-политических и гуманитарных вопросов Заура Рамазанова, он не получил новую должность.