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    Заур Рамазанов освобожден от должности в ИВ Баку

    Баку. 24 января. REPORT.AZ/ В Аппарате главы ИВ Баку произведены структурные изменения и новое кадровое назначение. 

    Как сообщает Report, на основе отдела общественно-политических и гуманитарных вопросов Аппарата создан отдел общественно-политических, гуманитарных вопросов и работы с религиозными структурами. 

    По приказу главы ИВ Баку Эльдара Азизова Эльмин Иманов назначен на должность заведующего указанным отделом. 

    Что касается заведующего отделом общественно-политических и гуманитарных вопросов Заура Рамазанова, он не получил новую должность.

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