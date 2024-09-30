Заур Ибрагимли: Давление на Азербайджан возрастает накануне престижных мероприятий

Давление на Азербайджан особенно усиливается накануне престижных мероприятий.

Давление на Азербайджан особенно усиливается накануне престижных мероприятий.

Как сообщает Report, об этом заявил член правления Национального форума НПО Азербайджана Заур Ибрагимли на круглом столе на тему "Гражданское общество против идеологических атак, направленных на национально-духовные ценности".

По его мнению, Азербайджан должен активно противостоять идеологическому давлению. "Конечно, такое давление не приводит к результатам", - сказал он.

З.Ибрагимли также отметил, что Армения активно вооружается: "Сейчас она использует мир лишь как прикрытие. Международное сообщество же руководствуется двойными стандартами. Когда речь заходит об Армении, оно словно не замечает ничего вокруг".