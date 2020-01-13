Член правления сети кинотеатров "Cinema Plus" Заур Дарабзаде зарегистрирован кандидатом в депутаты. Как сообщает Report, об этом он написал на своей странице в социальных сетях.

"Дорогие друзья, хочу поделиться с Вами очень важной новостью. Сегодня моя кандидатура была зарегистрирована в качестве кандидата в депутаты. Уважаемые жители избирательного округа, с 17 января Вы будете свидетелями очень интересной избирательной кампании! ", - отметил З.Дарабзаде.

Отметим, что Заур Мехраб оглу Дарабзаде родился в Баку в 1985 году. В 1990 году пошел в среднюю школу №18 города Баку. После окончания школы поступил на факультет “Бухгалтерский учет и аудит” Азербайджанского Финансово-экономического колледжа. В последующие годы продолжил образование на бакалавриате по специальности “Бухгалтерский учет и аудит” Украинской межрегиональной академии управления персоналом. С 2019 года учится в магистратуре Киевского национального университета им. Тараса Шевченко. Создал первую в Азербайджане интернет-радиостанцию "Day.Az Radio". Помимо этого, работал замдиректора в компании "Day.Az Media" (Trend.Az, Day.Az, Milli.az, Turbo.az). В 2012 году был маркетинговым директором соло-концертов в Baku Crystall Hall с участием Дженифер Лопез, Рианны и Шакиры, состоявшихся при организаторской поддержке "Universal Music Group" в рамках Чемпионата мира среди женщин "FIFA U-17" в Баку. Создал радиостанцию AVTO FM 107.7 при Центре интеллектуального управления транспортом Министерства транспорта и был ее координатором. В 2015 году был назначен гендиректором сети кинотеатров "CinemaPlus" – первой в регионе сети кинотеатров, оснащенных передовыми технологиями. С января 2018 года был избран членом правления сети кинотеатров "CinemaPlus" и до сих пор занимает эту должность. За время работы в этой сфере выступал с инициативой открытия кинотеатров в различных регионах Азербайджана.

С 2005 года представляет Азербайджан на различных международных форумах и мероприятиях, проводимых в более, чем 30 зарубежных стран. Автор идей первого документального сериала для смартфонов (Histogram.az), инновативного проекта (Dolab.az), проекта продажи местной продукции за рубежом ("Buta Distribution") и благотворительного проекта Angel.az. За непосредственное участие в освещении мероприятий на поприще государственной молодежной политики был удостоен награды "Лучший из лучших" Главного управления молодежи и спорта города Баку, национальной премии “Угур” (Успех) за вклад в развитие интернет-радио Day.az Radio, пропагандирующей азербайджанскую историю и музыку, а также премии "Uğur zirvəsi" (Вершина успеха) за признание Day.az Radio лучшим проектом года.

Женат, имеет одного ребенка.