​Заур Дарабзаде провел встречу с избирателями

Выдвинувший кандидатуру от 23-го Насими - Сабаильского избирательного округа, молодой руководитель многих успешных проектов, член правления сети кинотеатров CinemaPlus Заур Дарабзаде провел сегодня очередную встречу с избирателями.

Как сообщает “Report”, на встрече, состоявшейся в актовом зале ЗАО “Азербайджанские железные дороги”, принимали участие представители общественности, знаменитости.

Ведущий Эмин Мусави пожелал Зауру Дарабзаде успехов. Он рассказал о значимости парламентских выборов. Э.Мусави подчеркнул активное участие молодежи в парламентских выборах, что является отрадным фактом для страны.

Выступившая народная артистка Тунзаля Агаева сказала, что следует поменять психологию, связанную с выборами:

“Нам повезло, что выбираем мы. Нам как обществу очень важно знать своего кандидата. Заур верит, что его усилия не пропадут впустую. Я надеюсь, что он сыграет роль в решении вопросов во имя комфорта людей, принятии законов. Он человек, верный Родине, дружбе. Он поочередно встречается с людьми, узнает про их проблемы. Я желаю нашему обществу здоровых и правильных выборов”.

Затем народный артист Мурад Дадашов подчеркнул, что встреча важна для всех: “Депутат должен с трибуны говорить о проблемах участка, который представляет. Для этого у данного человека как минимум должны быть желание и опыт, чтобы обобщить проблемы. Мы хотим, чтобы в парламенте были представлены знающие люди. Я верю в личность Заура. Я верю, что после выборов Заур не пропадет, не выключит телефон. И наконец, я хочу, чтобы люди играли роль в общественно-политической жизни страны и участвовали в выборах”.

Известный ведущий Азер Гариб сказал, что вот уже 18 лет знает Заура Дарабзаде: “Он всего добился сам. Заур был амбициозным и полагался на свои знания, образование. Я желаю ему успехов”.

После Заур Дарабзаде поблагодарил пришедших на встречу и поздравил их с Днем молодежи – 2 февраля: “Поздравляю с праздником дорогую молодёжь и тех, кто чувствует себя молодым. Я много лет работаю с молодежью. Я очень рад, что вы здесь. Я благодарен всем, кто поддерживает меня. Как представитель молодежи я знаю ее проблемы, заботы и желания. А главное - я люблю свою Родину, людей. У меня нет намерения покидать эту страну. Я хочу, чтобы мой ребенок, наши дети получали хорошее образование и жили в стране. Пусть у Азербайджана будет сильное будущее”.

Кроме того, Заур Дарабзаде рассказал о 13 приоритетных вопросах, вошедших в его программу. В завершении кандидат ответил на вопросы избирателей.