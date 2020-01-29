Заур Дарабзаде - активно встречающийся с избирателями молодой кандидат - ВИДЕО

Выдвинувший кандидатуру от 23-го Насими-Сабаильского избирательного округа, молодой руководитель многих успешных проектов, член правления сети кинотеатров CinemaPlus Заур Дарабзаде продолжает успешные встречи с жильцами на территории своего избирательного участка.

Дарабзаде и его команда ежедневно встречается с 500 избирателями, становится их гостем, интересуется их проблемами, информирует о себе и представляет буклеты.

Как сообщает Report, информация об этом размещена на официальной странице в facebook Заура Дарабзаде.

Заур Дарабзале, который уже посетил более 3 тыс. избирателей, заявил, что в оставшиеся до конца агитационного периода 10 дней безостановочно продолжит встречи.

Кандидат оставляет в дверях отсутствующих дома жильцов свой буклет.

Представляем интересный видеоматериал о З.Дарабзаде.