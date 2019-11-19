Заслуженный журналист назначен главой пресс-службы Кабмина Азербайджана

Произведено назначение на должность руководителя пресс-службы Кабинета министров Азербайджана.
Как сообщает Report, на эту должность назначен заслуженный журналист Ибрагим Мамедов.
Ранее эту должность занимал Аяз Мирзоев.
Произведено назначение на должность руководителя пресс-службы Кабинета министров Азербайджана.
Как сообщает Report, на эту должность назначен заслуженный журналист Ибрагим Мамедов.
Ранее эту должность занимал Аяз Мирзоев.
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