Заслуженный журналист назначен главой пресс-службы Кабмина Азербайджана

Заслуженный журналист назначен главой пресс-службы Кабмина Азербайджан

19 ноября, 2019 14:50

https://report.az/storage/news/9df67ca6a9e965fa566b56a625c406f4/8e7ecea3-1732-4838-b3fe-fc36a0bb4281_292.jpg Произведено назначение на должность руководителя пресс-службы Кабинета министров Азербайджана. Как сообщает Report, на эту должность назначен заслуженный журналист Ибрагим Мамедов. Ранее эту должность занимал Аяз Мирзоев.

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